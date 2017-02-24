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Снижение налогов и сокращение госрасходов: какие реформы проведет Эммануэль Макрон в случае победы на президентских выборах

24.02.2017 - 10:30

Новости Франции. Претендент на пост президента Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах экономических реформ в случае победы.

По словам экс-министра экономики, они включат в себя снижение налогов и сокращение государственных расходов. Поборы с предприятий он намерен сократить до 25% вместо нынешних 33%, а также уменьшить общее число сотрудников государственного сектора на 120 тысяч.

Согласно плану Макрона, сокращение государственных расходов за пять лет позволит сэкономить около 60 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение налогов и сокращение госрасходов: какие реформы проведет Эммануэль Макрон в случае победы на президентских выборах

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