«Стрелок из Орли» оказался 38-летним радикальным исламистом

Новости Франции. Подробности шокирующих нападений озвучили во французской полиции. За двойной атакой в Париже стоит один и тот же человек – радикальный исламист.

Сначала 38-летний злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Они остановили его авто для проверки документов на севере Парижа. Предположительно, машина была угнанной. С места происшествия мужчина скрылся, а чуть позже попытался воплотить свой преступный замысел в аэропорту Орли.

Набросился на военного, чтобы завладеть его оружием.

Солдат был вынужден открыть огонь. Нападавший погиб на месте. Из-за ЧП в Орли были приостановлены все рейсы. А персонал и пассажиров – всего около 3000 человек – эвакуировали. Сейчас французская полиция проводит спецоперацию, уже арестован предполагаемый подельник исламиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.