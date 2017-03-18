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«Стрелок из Орли» оказался 38-летним радикальным исламистом

18.03.2017 - 21:40

Новости Франции. Подробности шокирующих нападений озвучили во французской полиции. За двойной атакой в Париже стоит один и тот же человек – радикальный исламист.

Сначала 38-летний злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Они остановили его авто для проверки документов на севере Парижа. Предположительно, машина была угнанной. С места происшествия мужчина скрылся, а чуть позже попытался воплотить свой преступный замысел в аэропорту Орли.

Набросился на военного, чтобы завладеть его оружием.

Солдат был вынужден открыть огонь. Нападавший погиб на месте. Из-за ЧП в Орли были приостановлены все рейсы. А персонал и пассажиров – всего около 3000 человек – эвакуировали. Сейчас французская полиция проводит спецоперацию, уже арестован предполагаемый подельник исламиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным – сотрудник аэропорта. Задержаны также отец и брат убитого злоумышленника.

«Стрелок из Орли» оказался 38-летним радикальным исламистом

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