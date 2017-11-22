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Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане

22.11.2017 - 12:01

Новости Беларуси. Участие принял и посол Беларуси в этой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместная общая история борьбы за освобождение Европы от фашистских захватчиков – то, что объединяет белорусов и французов. Павел Латушко отметил, что в нашей стране помнят подвиг французских летчиков, сражавшихся за освобождение белорусской земли.

Павел Латушко, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
«Нармандыя-Нёман» – гэта два слова, напоўненыя сімвалізмам. Нармандыя – гэта французкі рэгіён, які найбольш пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны ў Францыі. Нёман – гэта беларуская рака. Беларусы, якія аддалі кожнага трэцяга дзеля сумеснай перамогі.

І для нас вельмі важна, што ў Францыі і Беларусі памятаюць пра гераізм лётчыкаў эскадрыллі «Нармандыя-Нёман».

Участие в торжествах также приняли представители дипмиссий России и Сербии, руководство региона Нормандия и города Руан, военные и школьники. Собравшиеся возложили цветы к памятнику. Были подняты флаги Беларуси, Франции и России.

Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Фото. Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Фото. Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Фото. Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Фото. Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане
Фото. Торжества к 75-летию создания эскадрильи «Нормандия-Неман» прошли во французском Руане

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