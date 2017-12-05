﻿ В аэропорту Франции неизвестный расстрелял группу людей: погиб 1 человек | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В аэропорту Франции неизвестный расстрелял группу людей: погиб 1 человек

05.12.2017 - 17:23

Новости Франции. В аэропорту Корсики неизвестный расстрелял группу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб, по меньшей мере, один человек. Еще двое были тяжело ранены и доставлены вертолетом в больницу. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке воздушной гавани. Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Известно, что стрелявшему удалось скрыться. Полиция ведет поиски преступника. Работа аэропорта нарушена не была.

В аэропорту Франции неизвестный расстрелял группу людей: погиб 1 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте
В лондонском метро между пассажирами подземки завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние
В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние
Во Франции полицейский расстрелял семью невесты и покончил с собой
Во Франции полицейский расстрелял семью невесты и покончил с собой
В Москве задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити»
В Москве задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити»
Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек
Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек
Стрельба в Thomson Reuters в Гдыне: что известно о подозреваемом белорусе
Стрельба в Thomson Reuters в Гдыне: что известно о подозреваемом белорусе
Фото: Google Maps / Materialy prasowe
Мать белоруса, задержанного за стрельбу в офисе Reuters в Польше, прокомментировала случившееся
Fot: Radio Gdańsk/Marcin Lange
30-летний белорус стрелял в офисе Reuters в Польше?
Все новости по теме Стрельба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru