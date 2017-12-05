В аэропорту Франции неизвестный расстрелял группу людей: погиб 1 человек

Новости Франции. В аэропорту Корсики неизвестный расстрелял группу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб, по меньшей мере, один человек. Еще двое были тяжело ранены и доставлены вертолетом в больницу. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке воздушной гавани. Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Известно, что стрелявшему удалось скрыться. Полиция ведет поиски преступника. Работа аэропорта нарушена не была.