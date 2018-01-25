﻿ В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены

25.01.2018 - 11:05

Новости Франции. Париж на грани природной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за проливных дождей Сена вышла из берегов и с каждым днем захватывает всё больше суши.

Памятники постепенно скрываются под водой. Под угрозой затопления и Лувр. Экспозиции, расположенные на нижних этажах, закрывают, а экспонаты готовят к эвакуации. Граждан и путешественников просят не приближаться к реке. Судоходство приостановлено. В целях безопасности закрыты некоторые станции метро.

В последний раз французскую столицу затапливало в 2016 году. Тогда уровень воды поднялся до 6,5 метров. Не обошлось без жертв.

В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены
В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты
Фото. В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты
В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты
Фото. В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты
В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты
Фото. В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

– 45 градусов: аномальные морозы сковали северо-восток Китая
– 45 градусов: аномальные морозы сковали северо-восток Китая
75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом
75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом
В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней
В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней
Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение
Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение
Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане
Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане
На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины
На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины
В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек
В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек
В Японии из-за сильных снегопадов пострадали 250 человек, отменены сотни авиарейсов
В Японии из-за сильных снегопадов пострадали 250 человек, отменены сотни авиарейсов
Все новости по теме Природные катаклизмы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru