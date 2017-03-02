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В Париже по подозрению в подготовке теракта задержана семья

02.03.2017 - 11:26

Новости Франции. В Париже по подозрению в подготовке теракта арестована семья – 4 человека. Полиция вышла на их след после того, как в январе этого года в коммуне Клиши-су-Буа нашли компоненты взрывчатки.

Париж живет в условиях повышенного уровня террористической угрозы с тех пор, как 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений: возле стадиона «Стад де Франс» устроили взрывы, расстреляли посетителей в нескольких ресторанах и в концертном зале «Батаклан». Тогда погибли 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже по подозрению в подготовке теракта задержана семья

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