﻿ В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней

25.01.2018 - 12:33

Новости Франции. В Париже объявлен оранжевый – предпоследний – уровень опасности из-за угрозы наводнений в связи с проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода в Сене продолжает подниматься, стремясь к отметке в 6 метров и грозя захлестнуть даже мосты. Прибрежные улицы и территории, в том числе популярные у туристов, уже затоплены. Закрыты некоторые станции метро, перекрыты набережные. Прекращены все речные перевозки, в том числе и на прогулочных теплоходах. Баржи-рестораны вдоль Сены закрылись, а тем, кто сам живет на баржах, власти рекомендовали перебраться на сушу.

В опасности даже искусство. Из-за угрозы наводнений администрация Лувра закрыла несколько залов музея.

В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься
В Париже вода в Сене продолжает подниматься
Фото. В Париже вода в Сене продолжает подниматься

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

– 45 градусов: аномальные морозы сковали северо-восток Китая
– 45 градусов: аномальные морозы сковали северо-восток Китая
75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом
75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом
Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение
Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение
В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены
В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены
Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане
Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане
На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины
На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины
В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек
В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек
В Японии из-за сильных снегопадов пострадали 250 человек, отменены сотни авиарейсов
В Японии из-за сильных снегопадов пострадали 250 человек, отменены сотни авиарейсов
Все новости по теме Природные катаклизмы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru