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«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды

21.01.2018 - 15:46

Новости Беларуси. Белорусские традиции на французкой земле. Праздник в Париже и Леоне организвало посольство нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обряд каледования, народные песни и танцы, дегустация традиционных блюд – всё это было доступно для гостей. В их числе – представители белорусской диаспоры и различных органов власти Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
Беларускія Калядкі – гэта свята, якое аб’дноўвае нас, беларусаў, якія пражываюць – неазлежна – ці на нашай Радзіме, ці ў Францыі. Гэта свята, якое мы святкуем ужо трэці год разам, сумесна – пасольства Беларусі і беларусы, якія пражываюць у Францыі. Гэта вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі.

Настроение на белорусских колядках создавали артисты из Бресткой области. Во Францию пригласили народный ансамбль песни «Заранак».

«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды
Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды
Фото. Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды
Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды
Фото. Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды

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