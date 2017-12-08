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Видеофакт: Праздник света в Лионе

08.12.2017 - 12:36

Новости Франции. Французский Лион принимает праздник света. Город с наступлением темноты начинает играть миллионами огней, зажигаются самые невероятные гирлянды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здания благодаря световым эффектам будто «оживают».

Без преувеличения это один из самых зрелищных фестивалей мира. И древний: его истоки уходят в XVII столетие, когда Европу поразила эпидемия чумы.

С историей праздника света связана легенда о том, как Лиону удалось избежать этого смертельного заболевания. С тех пор фестиваль, который здесь еще называют Праздником жизни, ежегодно посещают до 4 миллионов человек.

Видеофакт: Праздник света в Лионе

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