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Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду

05.12.2017 - 13:18

Новости Франции. Жена президента Франции стала «крестной» для первой панды, родившейся на территории Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детеныша назвали Йан Мэн, что в переводе означает «осуществление мечты». Первая леди  возьмет на себя расходы на корм и медицинское обслуживание.

Церемонии и официальное принятие малыша является частью «панда-дипломатии», которую активно практикует Пекин для улучшения дипломатических связей. В культуре Поднебесной эти животные занимают особое место.

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду

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