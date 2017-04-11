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Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар

11.04.2017 - 10:37

Новости Франции. Пожар и беспорядки произошли в лагере для беженцев во Франции. Есть пострадавшие. Между представителями разных этнических групп случился конфликт, а позже завязалась потасовка. Мигранты стали наносить друг другу удары, в результате около десяти человек серьезно пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Однако на этом все не закончились, вскоре в лагере начался пожар. Он практически уничтожил стихийное пристанище. В нем проживали полторы тысячи афганцев и курдов, которые надеялись переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

Вскоре на место ЧП прибыла полиция. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Однако ситуация в лагере продолжает оставаться напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар

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