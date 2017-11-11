Во Франции водитель намеренно въехал в группу иностранных студентов: три человека пострадали

Новости Франции. Тревожные новости эту ночь приходили из Франции. Поздно вечером 10 ноября у здания лицея автомобиль въехал в группу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали три иностранных студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, это граждане Китая. Водитель задержан. При допросе он заявил, что намеренно направил автомобиль в толпу пешеходов. У следствия имеются сомнения в психическом здоровье задержанного.