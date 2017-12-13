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Во французском детском питании обнаружили сальмонеллу: зараженную продукцию изымают из продажи по всему миру

13.12.2017 - 09:53

Новости Франции. Французская компания-производитель детского питания отзывает свою продукцию по всему миру из-за обнаружения в ней сальмонеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент изъяты почти 7000 тонн продукции из Великобритании, Китая и Пакистана. Сколько еще зараженных смесей остается на полках магазинов – представители фирмы не уточняют.

Скандал разразился, когда выяснилось, что всех заразившихся детей кормили одинаковым питанием. Завод, на котором предположительно выпускали опасное питание, закрыт. Специалисты проводят обследование среди персонала и техники.

Во французском детском питании обнаружили сальмонеллу: зараженную продукцию изымают из продажи по всему миру

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