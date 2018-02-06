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Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике

06.02.2018 - 14:40

Новости Франции. Во французском Марселе неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на бульваре Оддо. К месту происшествия были направлены правоохранители. В ходе спецоперации они сумели быстро обезвредить и задержать злоумышленника.

О погибших или пострадавших информации не поступало. Вероятнее всего, такое поведение мужчины было спровоцировано семейной ссорой. С терроризмом произошедшее полиция не связывает.

Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике

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