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Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии

16.08.2017 - 10:10

Новости Беларуси. Белорусский август в Бургундии: во Франции в эти дни проходит фестиваль нашей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух недель знаменитый регион знакомится с белорусскими музыкантами, художниками и писателями.

Наши мастера для французского зрителя подготовили больше 10 концертов, а также выставку современной белорусской живописи. К слову, картины – тематические, многие из них посвящены французским городам. О сходствах и различиях жителей Беларуси и Франции расскажет также и фотовыставка.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
Вельмі важна, што беларуская дыаспара, якая пражывае ў Францыі, падтрымлівае Беларусь і беларускую культуру. Гэтыя мерапрыемствы, якія арганізоўваюцца пры падтрымцы беларусаў, пасольства Беларусі, напэўна спрыяюць таму, каб Беларусь тут стала больш вядомай, больш вядомай стала наша культура. І гэта выклікае вялікае зацікаўленне французаў.

Белорусский культурный август во французском регионе проходит уже во второй раз.

Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии
Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии
Фото. Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии
Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии
Фото. Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии

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