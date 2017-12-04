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1200 евро компенсации получат беженцы в Германии за добровольное возвращение на родину

04.12.2017 - 21:48

Новости Германии. За добровольное возвращение на родину власти Германии готовы заплатить мигрантам компенсацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1200 евро получит каждый беженец, подавший заявку до начала февраля 2018 года. Речь идет о тех, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено.

Данная программа помощи действует уже около года. За это время ей воспользовались чуть более 8500 переселенцев. В 2 раза больше было депортировано.

Отметим, что только по официальным данным на территории Германии находится не менее 115 тысяч человек, чьи прошения об убежище были отклонены.

1200 евро компенсации получат беженцы в Германии за добровольное возвращение на родину

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