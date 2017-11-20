﻿ Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры

20.11.2017 - 11:32

Новости Германии. Политический кризис в Германии: Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна уже практически два месяца живет без нового правительства.

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября. Позади несколько недель переговоров. Договориться и поделить министерские портфели партии пытались вплоть до этой ночи, однако достичь компромисса так и не сумели.

Камнем преткновения стал вопрос миграционной политики.

Разрешить ситуацию можно двумя путями. Первый – досрочные парламентские выборы, которые, возможно, изменят расстановку сил в правительстве. И второй – формирование так называемого «правительства меньшинства». В этом случае ни канцлер, ни министры не смогут проводить полноценную экономическую политику. К слову, Меркель до последнего дня заявляла, что оба варианта неприемлемы. При этом какого либо плана действий у нее пока тоже нет.

Ангела Меркель, канцлер Германии:
Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что уже завтра утром я свяжусь с президентом и проинформирую его о положении вещей. 

И там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

Впервые за последние годы Меркель не может создать коалицию большинства в парламенте, а это автоматически приводит к тому, что повисает в воздухе и вопрос одобрения ее деятельности на посту канцлера ФРГ.

Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера
Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера
В Чили подводят итоги президентских и парламентских выборов
В Чили подводят итоги президентских и парламентских выборов
Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил
Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил
«Выборы пройдут 18 февраля 2018 года»: Лидия Ермошина о выборах в местные Советы депутатов
«Выборы пройдут 18 февраля 2018 года»: Лидия Ермошина о выборах в местные Советы депутатов
В Чехии выбирают новый состав парламента
В Чехии выбирают новый состав парламента
Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей
Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей
Накануне президентских выборов в Кыргызстане объявили «день тишины»
Накануне президентских выборов в Кыргызстане объявили «день тишины»
Новый созыв бундестага подорожал на 51 миллион евро в год
Новый созыв бундестага подорожал на 51 миллион евро в год
Все новости по теме Выборы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru