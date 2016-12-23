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Берлинский террорист застрелен в Милане

23.12.2016 - 16:09

Новости Германии. Подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку застрелен в Милане. Около трёх часов утра, по местному времени, полиция Италии остановила мужчину для проверки документов.

В ответ он достал пистолет и открыл огонь.

Один из патрульных был ранен в плечо, а его напарнику пришлось применить оружие в отношении нападавшего.

При обыске убитого выяснилось, что он является гражданином Туниса, объявленным в международный розыск.

А в Милан он прибыл на поезде из Франции.

После снятия отпечатков пальцев, МВД Италии подтвердило:

именно этот человек находился за рулём фуры, въехавшей в толпу на базаре.

Напомню, теракт был совершён 19 декабря. Он унёс жизни 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника событий здесь.

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