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Более 10 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны

03.10.2017 - 11:11

Новости Германии. В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из-за боеприпаса пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек из домов, расположенных недалеко от места находки.

По информации местных СМИ, боеприпас весил 250 килограмм и был найден во время строительных работ около железной дороги.

Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_E

Полиция и пожарные немедленно эвакуировали часть южного Берлина и временно перекрыли автомобильные, железные дороги и метро в радиусе 500 метров.

Бомбу извлекла из грунта специальная команда саперов.

По информации Reuters, ежегодно в Германии находят около 2 тысяч работающих бомб и боеприпасов времен Второй мировой войны. По подсчетам официальных лиц около 15% боеприпасов еще не найдены, некоторые из них могут находиться в земле на глубине до 6 метров.

Около месяца назад немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой: были эвакуированы близлежащие кварталы – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_E

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