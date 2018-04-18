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Бывшего охранника Освенцима обвиняют в убийстве 13 тысяч человек

18.04.2018 - 09:36

Новости Германии. В Германии бывшего охранника Освенцима обвиняют в убийстве 13 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным расследования, мужчина работал надзирателем в концлагере Аушвиц с конца 1942 года до начала 1943.

Отмечается, что за это время туда прибыли 15 поездов с узниками, которых подвергли сортировке. Тех, кого признали неработоспособными, отправили в газовые камеры.

Подозреваемый утверждает, что не знал о том, что происходит в лагере смерти, а также деталей и цели уничтожения тысяч людей. Отметим, что бывшего нацистского надзирателя будут судить как несовершеннолетнего – в тот момент ему было 19 лет.

Бывшего охранника Освенцима обвиняют в убийстве 13 тысяч человек

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