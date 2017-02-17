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Давос по политике безопасности: 18 февраля в Мюнхене обсудят кризис на востоке Украины

17.02.2017 - 20:13

Новости Германии. В немецком Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности.

Глобальный форум проходит уже в 53 раз, но в 2017 году, как обещают организаторы, станет особенным.

Хотя бы по количеству участников. В столицу Баварии приехали около 30 глав государств и премьеров, а также свыше 80 министров обороны и иностранных дел. Всего – более 500 участников. Такой ажиотаж связан с авторитетом этого мероприятия.

Его называют «Давосом по политике безопасности», сравнивая с экономическим форумом в Швейцарии.

В этом году на повестке дня борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и кризис на Западе. Вспомнят в Мюнхене и Минские соглашения. На 18 февраля запланированы переговоры «нормандской четверки» по разрешению кризиса на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давос по политике безопасности: 18 февраля в Мюнхене обсудят кризис на востоке Украины

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