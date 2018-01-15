﻿ Домрачева заняла 6 место в масс-старте на этапе Кубка мира в Руппольдинге | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Домрачева заняла 6 место в масс-старте на этапе Кубка мира в Руппольдинге

15.01.2018 - 10:11

Новости Беларуси. Неудачная стрельба на последнем огневом рубеже не позволила Дарье Домрачевой войти в число призеров масс-старта на этапе Кубка мира в Руппольдинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На финише лидер белорусской сборной стала шестой. Ирина Кривко завершила гонку на 14-й строчке, Надежда Скардино – двумя позициями ниже.

В мужском масс-старте белорусских биатлонистов в протоколе не было. Победу здесь отпраздновал норвежец Йоханнес Бе. Следующий этап стреляющие лыжники проведут в итальянском Антхольце.

Домрачева заняла 6 место в масс-старте на этапе Кубка мира в Руппольдинге

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко вручил государственные награды
Домрачева пролучила премию и орден от президента Беларуси
Рафаэль Пуаре, главный тренер мужской сборной Беларуси по биатлону
Рафаэль Пуаре: У меня не было своего мнения о Беларуси. Имелся небольшой негатив
Дарья Домрачева
Дарье Домрачевой присуждена специальная премия «Белорусский спортивный Олимп» 2012 года
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева – первая в масс-старте в Ханты-Мансийске и обладательница Малого Хрустального глобуса
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске и завоевала Малый Хрустальный глобус
Белоруски заняли 13 место в эстафете на КМ в Рупольдинге
Белоруски заняли 13 место в эстафете на КМ в Рупольдинге
Фото: Белорусская федерация биатлона
Белоруска Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону
Оберхоф. Домрачева стала шестой в гонке преследования
Оберхоф. Домрачева стала шестой в гонке преследования
Все новости по теме Биатлон
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru