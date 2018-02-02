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Германия изменила правила приёма семей беженцев

02.02.2018 - 10:08

Новости Германии. Парламент Германии проголосовал за возобновление программы по воссоединению семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она позволяет гражданам других стран, родственники которых получили особый статус, также переехать в ФРГ. Однако здесь будут действовать некоторые ограничения. В законопроекте отмечается, что число приезжающих в Германию беженцев по данной программе не может превышать квоты в тысячу человек в месяц. А беженцы должны официально считаться «политическими» или «военными».

Германия изменила правила приёма семей беженцев

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