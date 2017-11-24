﻿ Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

24.11.2017 - 22:47

Новости Германии. Еженедельный информационно-политический журнал Германии Focus опубликовал материал, в котором называются блюда предсмертного ужина Гитлера.

Австрийский историк обнародовал письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли. В одном из них женщина рассказывает, что 30 апреля 1945 года ее попросили приготовить для Гитлера яичницу и картофельное пюре. Как стало известно через несколько часов, это была последняя трапеза политика.

Манциарли пишет, что на должность личного повара Гитлера она попала совершенно случайно. Говорит, что не хотела работать на нацистов, но приняла предложение, потому что боялась попасть под суд. В письмах она отмечает, что Гитлер не ел мяса, придерживался диеты и любил пироги.

Оказывается, группы мародеров, именуемых себя белорусскими партизанами, формировало командование Гитлера

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китае откроют парк виртуальной реальности
В Китае откроют парк виртуальной реальности
Источник фото: скриншот из видео
В Китае парень дважды за 10 секунд избежал смерти
Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка
Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка
Глава МВД показал Президенту клюшки, сделанные заключенными
Глава МВД показал Президенту клюшки, сделанные заключенными
Видеофакт: 58 жителей Индии проехались на одном мотоцикле
Видеофакт: 58 жителей Индии проехались на одном мотоцикле
https://unsplash.com/
112.ua: Моя популярность была настолько огромной, что я мог бы стать президентом СССР
Фото: instagram.com/insecthaus_adi
Редкое увлечение: 19-летний житель Германии разводит редких насекомых и делает селфи с ними
Источник фото: скриншот из видео
В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru