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Меркель назвала минские соглашения по Украине «единственным, что есть для решения проблем»

18.02.2017 - 21:16

Новости Германии. В Мюнхене продолжается Международная конференция по безопасности. Один из ключевых вопросов – урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. Эту тему обсудили главы МИД «нормандской четверки».

Договорились, что будут способствовать установлению перемирия на Донбассе с 20 февраля.

Не осталась в стороне от проблемы и Ангела Меркель. Канцлер ФРГ назвала Минские соглашения – цитата  – «единственным, что есть для продолжения диалога и решения проблем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меркель назвала минские соглашения по Украине «единственным, что есть для решения проблем»

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