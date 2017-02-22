новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Миграционная служба Германии будет проверять мобильники и компьютеры беженцев

22.02.2017 - 17:04

Новости Германии. В Германии ужесточили правила пребывания для беженцев.

Миграционная служба получит доступ к их мобильным телефонам и компьютерам.

В новом законопроекте ограничены и перемещения мигрантов по стране. Такое право они получат только после установления их личности.

До этого мигрантов могут задержать на 10 дней.

Ужесточение мер – это вынужденный шаг. В декабре 2016 в Берлине произошел крупный теракт. Его жертвами стали 12 человек, около 50 пострадали. Злоумышленник на грузовике протаранил толпу. Атаку совершил гражданин Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миграционная служба Германии будет проверять мобильники и компьютеры беженцев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора в ответ на критику своих решений
Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора в ответ на критику своих решений
ООН призвала Вашингтон сохранить программы по переселению беженцев
ООН призвала Вашингтон сохранить программы по переселению беженцев
СМИ Германии: миграционный кризис обошелся стране в 21,5 млрд евро
СМИ Германии: миграционный кризис обошелся стране в 21,5 млрд евро
Президент прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов
Президент прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов
В Мюнхене начали строительство стены для защиты от беженцев
В Мюнхене начали строительство стены для защиты от беженцев
Германия вышлет 12 тысяч мигрантов в Афганистан
Германия вышлет 12 тысяч мигрантов в Афганистан
Беженцы осаждают Италию: среди приезжих все чаще обнаруживают контрабандистов
Беженцы осаждают Италию: среди приезжих все чаще обнаруживают контрабандистов
Стихийный лагерь мигрантов в Кале снесен
Стихийный лагерь мигрантов в Кале снесен
Все новости по теме Беженцы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru