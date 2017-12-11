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На площади в Германии из-за ветра упала 15-метровая рождественская ель

11.12.2017 - 11:59

Новости Германии. В Германии из-за ветра упала 15-метровая рождественская ель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 4 человека. Дерево решено распилить, и в ближайшее время оно будет вывезено с площади.

На площади в Германии из-за ветра упала 15-метровая рождественская ель
В Германии упала рождественская ель из-за сильного ветра
Фото. В Германии упала рождественская ель из-за сильного ветра
В Германии упала рождественская ель из-за сильного ветра
Фото. В Германии упала рождественская ель из-за сильного ветра

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