На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»

Новости Германии. Суд по делу о взрыве возле автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» начался в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – 28-летний электрик, выходец из России.

Его обвиняют, среди прочего, в покушении на убийство 28 человек. Напомним, три взрыва на пути следования автобуса «Боруссии» прогремели в апреле 2017 года. Ранения получили защитник команды и полицейский.