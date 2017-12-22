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На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»

22.12.2017 - 10:10

Новости Германии. Суд по делу о взрыве возле автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» начался в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – 28-летний электрик, выходец из России.

Его обвиняют, среди прочего, в покушении на убийство 28 человек. Напомним, три взрыва на пути следования автобуса «Боруссии» прогремели в апреле 2017 года. Ранения получили защитник команды и полицейский.

Взрыв возле автобуса «Боруссии» перед матчем Лиги чемпионов: защитник Марк Бартра госпитализирован
На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»

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