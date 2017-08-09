«Научилась ценить жизнь заново»: в Германии женщине ампутировали конечности из-за укуса комара

Новости Германии. Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и левое предплечье из-за укуса комара.

Весной нынешнего года 43-летняя Соня в один из дней выносила мусор, когда ее укусил комар. Вскоре на месте укуса появилась и воспалилась шишка, которая насторожила женщину.

Соня, пострадавшая:

Я ее сразу заметила. Сначала почувствовал головокружение и ломоту в теле. Мой коллега вызвал скорую помощь.

Однако после осмотра доктора отпустили женщину домой. Но жительнице Кельна не становилось лучше – ее госпитализировали. В больнице женщина впала в недельную кому. Для супруга женщины это был мучительный период ожидания. Мужчина рассказывает: «было видно, что конечности погибали. Руки и ноги стали черного цвета».

Врачам пришлось ампутировать обе ноги и предплечье. Скорее всего, произошло заражение крови из-за инфекции при укусе насекомого.

Соня:

Врач сказал мне, что, возможно, это был комар, который транспортирует бактерии. Я подумала: «Эй, я выжила. Я еще здесь! Меня спасли». Так как я научилась ценить жизнь заново. Я советую всем, кто начинает чувствовать странные симптомы, немедленно обратиться к врачу. У меня даже в мыслях не было, что со мной может произойти то, что случилось.