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Опасение мигрантов в Германии: мы уехали из родных стран, чтобы избежать терроризма – и вот он здесь

20.12.2016 - 19:43

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом. 12 человек  убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища. Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С сегодняшнего дня в Берлине отменены рождественские гуляния. Среди немцев роптание, что у них отобрали рождество.

А это оставляет в тревоге и мигрантов. Ведь граждане Германии и без подобных терактов, мягко говоря, обозлены на гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мигрант:
Мы, мигранты, очень боимся, что теперь немцы подумают о нас.

Ведь и мы могли стать жертвами трагедии. От нас и так шарахаются.

Мы уехали из родных стран, чтобы избежать терроризма – и вот он здесь.

Мигрант:
Я очень переживаю из-за произошедшего. Ведь как только в Германии происходит преступление – подозревают мигрантов.

Каждый из нас может оказаться под следствием.

Хроника событий здесь.

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