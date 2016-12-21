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Полиция Берлина объявила в розыск нового подозреваемого в теракте

21.12.2016 - 14:30

Новости Германии. Полиция Германии объявила, что начала розыск нового подозреваемого по делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

Это выходец из Туниса по имени Анис А. Газета Bild опубликовала фотографию мужчины.



Ранее он попадал в поле зрения полицейских. По данным немецкого издания, мужчину обвиняли в нанесении телесных повреждений, но задержать не смогли.

Напомним, накануне полиция задержала гражданина Пакистана Навида Б., но отпустила, не сумев найти улики.

Утром в среду ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Цветы и лампадки несут жители Берлина к месту трагедии

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