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Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта

23.12.2016 - 10:11

Новости Германии. Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта. Правоохранители заявили, что двое братьев планировали нападение на торговый центр в городе Оберхаузен. Подробности пока неизвестны.

Задержание произошло на фоне продолжающихся поисков виновника недавней атаки на рождественский рынок в Берлине. Семья предполагаемого преступника обратилась к нему с призывом сдаться властям. Злоумышленник объявлен в розыск по всей Европе. За информацию о его местонахождении назначена денежная награда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта

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