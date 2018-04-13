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Полиция Германии застрелила мужчину, напавшего на прохожих в городе Фульда

13.04.2018 - 17:45

Новости Германии. Дело о вооруженном нападении на прохожих расследует прокуратура немецкого города Фульда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Ранним утром злоумышленник открыл огонь прямо на улице. В результате ЧП серьезно пострадали двое местных жителей. Прибывшие на вызов правоохранители попытались задержать мужчину, однако тот бросился на полицейских и попытался нанести им травмы. Стражи порядка были вынуждены применить оружие.

Нападавшего застрелили. Получивших ранения граждан доставили в больницу. Следователи пытаются установить мотивы злоумышленника.

Полиция Германии застрелила мужчину, напавшего на прохожих в городе Фульда

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