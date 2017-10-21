Полиция Мюнхена задержала возможного нападавшего на прохожих с ножом

Новости Германии. Полиция Мюнхена арестовала подозрительного мужчину, который, возможно, совершил нападение с ножом на прохожих сегодня утром.

Как сообщает AP со ссылкой на представителя полиции, мужчина был задержан через три часа после инцидента. Задержанный соответствует описаниям свидетелей атаки.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Напомним, 21 октября утром неизвестный напал на прохожих недалеко от центра Мюнхена и скрылся.