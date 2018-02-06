﻿ Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте

06.02.2018 - 22:08

Новости Беларуси. Крупный экономический форум во Франкфурте-на-Майне объединил представителей деловых кругов Беларуси и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – перспективы промышленной кооперации, финансирование и страхование во внешней торговле, а также новые технологии в банковском секторе. Все подробности по телефону.

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в ФРГ:
В рамках форума уже в ходе первой сессии были отдельно представлены индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий. Эти проекты, эти форматы пользуются сегодня повышенным вниманием со стороны германских инвесторов. У различных немецких бизнесменов различные интересы.

Для того, чтобы этот рост нашей торговли был устойчивым, нужно создавать проекты двухстороннего взаимодействия и сотрудничества, которые бы создавали кооперационные проекты. То есть там, где наши продукты встраивались бы в производственные цепочки германского бизнеса и дальше выходили на международную арену.

Подобные форумы уже стали традиционными и проходят в формате Дней белорусской экономики в Германии. Как показало время, это эффективная переговорная площадка. Только в 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на четверть.

Итоги встречи этой станут известны уже 7 февраля. Обе стороны настроены на конкретные проекты и цифры.

Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Немецко-белорусский экономический форум состоится во Франкфурте-на-Майне 6 февраля
Немецко-белорусский экономический форум состоится во Франкфурте-на-Майне 6 февраля
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль: я рассчитываю, что Беларусь станет членом Совета Европы
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль: я рассчитываю, что Беларусь станет членом Совета Европы
Вице-канцлер Германии: Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса
Вице-канцлер Германии: Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса
Макей: мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ЕС, включая Германию
Макей: мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ЕС, включая Германию
Президент Беларуси поблагодарил вице-канцлера Германии за помощь в экономике
Президент Беларуси поблагодарил вице-канцлера Германии за помощь в экономике
Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии
Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии
Официальный визит в Минск министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля начинается 17 ноября
Официальный визит в Минск министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля начинается 17 ноября
Эксперты полагают, что новый кабинет министров Германии будет приведен к присяге только в 2018
Эксперты полагают, что новый кабинет министров Германии будет приведен к присяге только в 2018
Все новости по теме Беларусь-Германия
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru