Теракт на рождественском рынке в Берлине: хроника трагедии

Фура врезалась в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения.



По данным полиции, в кабине находились два человека. Один из них пытался скрыться с места преступления, но был арестован. Второй человек, который во время атаки находился в кабине, погиб.

Транспортное средство зарегистрировано в польском Гданьске, оно было угнано.

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