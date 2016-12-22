Теракт на рождественском рынке в Берлине: хроника трагедии

Фура врезалась в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения.
По данным полиции, в кабине находились два человека. Один из них пытался скрыться с места преступления, но был арестован. Второй человек, который во время атаки находился в кабине, погиб.
Транспортное средство зарегистрировано в польском Гданьске, оно было угнано.
Хроника трагедии:
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