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Транспортный коллапс и задержки авиарейсов: шторм «Эгон» обрушился на Германию

13.01.2017 - 12:43

Новости Германии. На Германию обрушился шторм «Эгон»: в западных регионах страны он вызвал паралич автомобильного сообщения, а также сбои в работе железнодорожного транспорта. Всю ночь простояли автобаны в окрестностях Кельна.

Отменены десятки рейсов, которые должны были отправиться с вокзалов того же Кельна, а также Бонна. Во Франкфурте-на-Майне задерживаются вылеты и прилеты, хотя с обеспечением большинства рейсов один из самых загруженных аэропортов ФРГ пока справляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия

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