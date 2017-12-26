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В Берлине 58-летний мужчина пытался поджечь штаб-квартиру социал-демократов и офис Ангелы Меркель

26.12.2017 - 12:46

Новости Германии. В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. От удара машина загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пожар удалось быстро ликвидировать. За рулем был 58-летний мужчина, он был госпитализирован. В машине полиция нашла канистры с бензином и жидкости для розжига. Мужчину подозревают в попытке поджога.

В ходе расследования так же обнаружилось, что он планировал еще одну атаку. Ранее мужчина оставил горючие материалы под офисом канцлера Германии Ангелы Меркель. 

В Берлине 58-летний мужчина пытался поджечь штаб-квартиру социал-демократов и офис Ангелы Меркель

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