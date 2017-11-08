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В Берлине вандалы похитили и повредили 16 мини-памятников жертвам нацизма

08.11.2017 - 19:24

Новости Германии. Вандалы похитили в Берлине 12 памятников жертвам нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они представляют собой вмонтированные в брусчатку бетонные кубики с латунным покрытием, на которых обозначены имя, год депортации, дата и место гибели человека.

Еще четыре камня были расшатаны.

Вероятнее всего, злоумышленники собирались забрать их позже. По факту хищения уже начато расследование. Памятники восстановят в ближайшее время за счет пожертвований и помощи городских властей.

В Берлине вандалы похитили и повредили 16 мини-памятников жертвам нацизма

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