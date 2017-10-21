новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В центре Мюнхена неизвестный напал на прохожих с ножом

21.10.2017 - 12:06

Новости Германии. В Мюнхене неизвестный напал с ножом на прохожих и скрылся. Ранены несколько человек.

О происшествии сообщила местная полиция в Twitter.

По информации Daily Mail, нападавший скрылся. Его описывают как 40-летнего мужчину в зеленой куртке, с рюкзаком. Нападавший передвигался на велосипеде. 

Фото: dailymail.co.uk

Поиски мужчины продолжаются. Правоохранители советуют жителям некоторое время не покидать свои дома.

По информации СМИ, пострадали 4 человека. Ранения людей, полученные в результате инцидента, не опасны для жизни. 

Накануне в польском городе Сталёва-Воля 27-летний парень напал с ножом на посетителей ТЦ – здесь подробнее.

Фото: dailymail.co.uk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Полиция Мюнхена задержала возможного нападавшего на прохожих с ножом
Изображение носит иллюстративный характер
В Польше 27-летний мужчина напал на посетителей ТЦ с ножом: ранены 9 человек
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом злоумышленник с ножом напал на прохожих
В Лондоне неизвестный злоумышленник с ножом напал на прохожих
Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД
Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров Шкловской колонии
Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров шкловской колонии
Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв
Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв
Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу
Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу
У людей даже не было возможности защититься: неизвестный с ножом атаковал прохожих в Марселе
У людей даже не было возможности защититься: неизвестный с ножом атаковал прохожих в Марселе
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru