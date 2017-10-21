В центре Мюнхена неизвестный напал на прохожих с ножом

Новости Германии. В Мюнхене неизвестный напал с ножом на прохожих и скрылся. Ранены несколько человек.

О происшествии сообщила местная полиция в Twitter.

По информации Daily Mail, нападавший скрылся. Его описывают как 40-летнего мужчину в зеленой куртке, с рюкзаком. Нападавший передвигался на велосипеде.

Фото: dailymail.co.uk

Поиски мужчины продолжаются. Правоохранители советуют жителям некоторое время не покидать свои дома.

По информации СМИ, пострадали 4 человека. Ранения людей, полученные в результате инцидента, не опасны для жизни.