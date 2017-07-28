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В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета: 1 человек скончался, 4 ранены

28.07.2017 - 18:51

Новости Германии. По сообщениям немецкой полиции, днем 28 июля мужчина совершил нападение на супермаркет в городе Гамбург. Как сообщает Daily Mail, он ударил ножом пятерых человек. После этого нападавшего арестовали.

Мужчина вошел в супермаркет и напал с ножом на человека, который умер на месте происшествия. Четверо доставлены в больницу. 

Пока полиция заявляет, что пока нет информации о точных мотивах нападавшего. В целях безопасности район на северо-востоке Гамбурга, где находился магазин, оцеплен.

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