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В Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки»: страны-участницы заявили о желании создать рабочие места в Африке

08.07.2017 - 20:20

Новости Германии. В немецком Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки». В итоговом коммюнике вопросы климата и голода на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны G20 заявили и о желании создать рабочие места в Африке, чтобы остановить миграцию.

Договорились о сохранении открытых рынков и выступили против протекционизма.

Обсуждали на полях G20 и кризис на востоке Украины. На совместной встрече президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ подтвердили важность реализации соглашения о прекращении огня, действующего в рамках Минских договоренностей.

Отмечу, заключительный день саммита в Гамбурге проходил на фоне ярых протестов, которые минувшей ночью вылились в столкновения с полицией, погромы и даже ограбления магазинов.  

На улицах города вовсю полыхали баррикады из покрышек, горели автомобили. Полиция в такой ситуации была вынуждена действовать тоже радикально. Против дебоширов применили водометы. Особо рьяных задержали.

В Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки»: страны-участницы заявили о желании создать рабочие места в Африке

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