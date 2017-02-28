новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению

28.02.2017 - 16:04

Новости Германии. Двух стритрейсеров из Германии приговорили к пожизненному заключению. Двое молодых людей в феврале 2016 года устроили уличные гонки на улицах Берлина. В итоге в центре города они столкнулись с внедорожником. В результате страшной аварии пожилой водитель джипа скончался от полученных травм.

Суд Германии впервые вынес такой жесткий вердикт участникам нелегальных уличных гонок. На этот раз мужчин осудили по статье «Убийство», а не «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
Завершено расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах
Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах
Лоалва Браз
Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле
Колесникова Евгения Николаевича разыскивают по подозрению в совершении тяжелого преступления
Разыскиваемый по подозрению в убийстве пенсионер психически нездоров
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь
Двое жителей Полоцка и Новополоцка знакомились с девушками в Интернете, при встрече усыпляли и насиловали их
Игуменья монастыря матушка Василисса
Трагедия в канун Рождества: в Борисовском районе убита настоятельница монастыря
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru