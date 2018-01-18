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В Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришёл снежный циклон

18.01.2018 - 19:46

Новости Германии. В Германию пришел снежный циклон. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть скорости 160 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям рекомендуют не покидать свои дома без острой необходимости. Закрыты школы и другие учебные заведения. Приостановлено движение поездов регионального и дальнего следования. В аэропорту Мюнхена массово отменяют авиарейсы.

Метели бушуют и в Нидерландах. Временно прекратить работу пришлось воздушной гавани Амстердама Схипхол. С перебоями ходит общественный транспорт и железнодорожные составы. На дорогах участились случаи ДТП.

В Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришел снежный циклонВ Германии закрывают школы, отменяют рейсы: в страну пришёл снежный циклон

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