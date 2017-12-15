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В немецком Равенсбурге упал самолет, личности погибших устанавливаются

15.12.2017 - 16:47

Новости Германии. Три  человека стали жертвами крушения частного самолета в Германии. Медики пытаются установить личности погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городе Равенсбург на юге страны. Поисково-спасательные работы в лесу, где упало воздушное судно, велись всю ночь. Их затруднял снегопад и сильный ветер. Причину трагедии эксперты пока не назвали. Ведется расследование происшествия.

Ранее в канадской провинции Онтарио разбился вертолет электроэнергетической компании. Все пассажиры и пилот погибли. 

В немецком Равенсбурге упал самолет, личности погибших устанавливаются

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