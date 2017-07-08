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В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса

08.07.2017 - 14:30

Новости Германии. В немецком Гамбурге – второй день саммита «большой двадцатки». Около полудня завершилась встреча президентов России и Франции, а также канцлера ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они  обсуждали тему украинского кризиса. В частности,

лидеры отметили важность реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины, согласованного в рамках Минских договоренностей.

Отмечу,

заключительный день саммита в Гамбурге проходит под бурные протесты антиглобалистов и радикально настроенных граждан.

Этим утром демонстранты забросали стражей порядка петардами и коктейлями Молотова, разграбили супермаркет и небольшие магазины.

На улицах города вовсю полыхают баррикады из покрышек, горят даже автомобили. Полиция в такой ситуации вынуждена действовать решительно.

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса

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