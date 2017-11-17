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В Саксонии волки расплодились настолько, что растерзали уже около 200 домашних животных

17.11.2017 - 18:20

Новости Германии. Жителей сельских районов Саксонии держит в страхе сильно разросшаяся популяция волков. Сейчас в федеральной земле обитает уже 16 стай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последнее время серые хищники растерзали около 200 домашних животных.

Люди требуют введения квот на их отстрел, но охота на волков в Германии запрещена – звери долгое время считались вымирающим видом. Против их уничтожения и зоозащитники, которые предлагают не убивать животных, а отпугивать их от подворий и ферм, например, громко хлопая в ладоши.

В Саксонии волки расплодились настолько, что растерзали уже около 200 домашних животных

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Фото: dpa. Изображение использовано в качестве иллюстрации
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