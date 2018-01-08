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Вице-президент парламента Германии предложил избирать канцлера максимум на два срока

08.01.2018 - 14:27

Новости Германии. В Бундестаге предложили ограничить до двух сроков время пребывания на посту канцлера. По мнению вице-президента парламента, выступившего с инициативой, за 10 лет «едва ли возможно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно Опперман высказался за продление одного легислатурного периода с 4 до 5 лет.

Напоминаем, Ангела Меркель занимает пост канцлера уже более 12 лет. Однако, как показывают последние соцопросы, большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство еще четыре года.

Вице-президент парламента Германии предложил избирать канцлера максимум на два срока

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