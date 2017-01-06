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Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов

06.01.2017 - 20:05

Новости Германии. Школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов. На побережье немецкого острова Лангеог вынесло десятки тысяч детских конфет. Вероятно, во время шторма, в который попало судно, контейнер с пластиковыми яйцами смыло в море. В результате более 500 метров пляжа покрыли коробочки с детскими игрушками.

Для того, чтобы очистить побережье, сотрудники детского сада позвали на помощь своих воспитанников. Таким образом ребятне выпала счастливая возможность составить приличную коллекцию маленьких игрушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по фотографиям, выложенным в социальные сети, дети счастливы. Малыши набивают карманы пластиковыми контейнерами (здесь подробности). 

Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов

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