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Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии

09.01.2018 - 10:41

Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Авария произошла накануне под Ганновером. По информации немецкой полиции, 44-летний водитель фуры, житель Гродненской области, не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим впереди автопоездом.

От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время готовятся документы для доставки тела мужчины на родину. Этим займется компания, в которой работал погибший.

Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии

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